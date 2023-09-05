Злоупотребление на восстановлении энергетической инфраструктуры: СБУ проводит более 20 обысков в разных областях

Об этом сообщает Общественное.

"Сотрудники ведомства при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях производится более 20 обысков", - сообщили Общественному в пресс-службе СБУ.

О каких злоупотреблениях идет речь и в каких областях проводят обыски, пока не сообщают.