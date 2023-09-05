Злоупотребление на восстановлении энергетической инфраструктуры: СБУ проводит более 20 обысков в разных областях
СБУ проводит более 20 обысков сразу в нескольких областях из-за злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, по фактам которых ранее были открыты уголовные производства
Об этом сообщает Общественное.
"Сотрудники ведомства при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях производится более 20 обысков", - сообщили Общественному в пресс-службе СБУ.
О каких злоупотреблениях идет речь и в каких областях проводят обыски, пока не сообщают.
- В Украине уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тыс. МВт. Это более 60% от общего количества.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует от Укрэнерго объяснить привлечение аварийной помощи.
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