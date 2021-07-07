Злоупотребление ДТЭК могут привести к проблемам Энергоатома, а затем и повлиять на цену электроэнергии для населения, - Бабий
Поведение ДТЭК может привести к проблемам Энергоатома, в результате чего госкомпания не сможет должным образом вести деятельность и поставлять населению дешевую электрическую энергию
Об этом заявила Ольга Бабий, член Национального комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Если эта ситуация будет продолжаться, и ДТЭК будет дальше злоупотреблять на рынке, то его поведение будет приводить к убыточности государственной компании "Энергоатом". Потому что она не будет способна продавать остальную часть электрической энергии, которую она производит, чтобы зарабатывать деньги для своей хозяйственной деятельности, и обеспечивать населению низкую цену на электроэнергию, которую мы сейчас имеем", - сказала Бабий.
Она уточнила, что угрозы могут коснуться и рядовых потребителей э / э.
"Поведение ДТЭК будет влиять на Энергоатом. Могут быть определенные угрозы, если Энергоатом не сможет вести должным образом хозяйственную деятельность, чтобы давать населению дешевую электрическую энергию ", - добавила членкиня НКРЭКУ.
Она пояснила, что группа компаний ДТЭК 29 июня забрала спрос с рынка на сутки вперед, в результате чего обвалилась цена. Трейдеры, которые купили э/э, в том числе у государственной генерации, начали разрывать контракты, потому что их операции стали убыточными.
- Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДВ) на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные на сайте ГП "Оператор рынка".
- Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 4 июля установила ценовые ограничения на электроэнергию.
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