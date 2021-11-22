Злоумышленники не смогут взять кредит на чужие электронные документы, "Дия" это предупредит, - Федоров
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приложение "Дия" не позволит злоумышленникам взять кредит на электронные документы без ведома их владельца
Об этом министр рассказал в интервью телеканалу "ДОМ".
"Необходимо, чтобы там была видеоверификация или фотоверификация. А бумажные документы... Вот вы делали ксерокопии документов, и вряд ли знаете, где они находятся, мы фактически не можем их контролировать. Один орган передал другому, одна компания передала другой компании... А если кто-то попытается взять на вас кредит по вашим электронным документам, то вам поступает сообщение в "Дии", - пояснил Федоров.
Министр добавил, что в приложении появилась новая функция - история подписей. Если гражданин использует электронную подпись для определенного документа, то "Дия" все это отображает.
"Если задуматься, то вы и не вспомните все бумажные документы, которые подписывали раньше. Сейчас же у вас сохраняется полная история подписания всех документов. Вы сможете посмотреть, когда и что вы подписали и, если что, поднять этот документ в памяти и проверить, были это вы или не вы. Тогда вы сможете управлять этой информацией", – сказал Федоров.
- Напомним, в приложении "Дия" появился COVID-сертификат для людей, выздоровевших после заболевания коронавирусом.
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