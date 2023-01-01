"Зло уходит не сразу, а очень медленно", – президент Эстонии на Новый год
Президент Эстонии Алар Карис обратился к гражданам страны и поблагодарил за поддержку военных беженцев из Украины
Об этом стало известно с сайта президента Эстонии .
"Хотя у каждого из нас были в уходящем году и светлые моменты, которые хочется сохранить в памяти, на этот раз у нас нет причин провожать этот год улыбкой. Позади сложный и напряженный год. Год войны, разразившейся совсем недалеко, кризиса безопасности, высоких цен и инфляции", – сказал он.
В частности, Карис отметил, что напав на Украину, руководство России вернуло в Европу военное время, страдания и военные преступления. Также он добавил, что Эстонское государство начало оказывать Украине военную поддержку еще до начала войны, все настойчивее призывая к этому и союзников.
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"Я благодарен всем жителям Эстонии, которые открыли свои души и двери военным беженцам, кто отправляет в Украину всяческую помощь, от шерстяных носков до автомобилей медицинской помощи, от маскировочных сеток до передвижных бань. Пусть у нашего правительства и гражданского общества хватит сил продолжать оказывать это поддержку и в новом году, потому что зло идет не сразу, а очень медленно", - подчеркнул он.
Кроме этого, он добавил, что Эстония стремится, чтобы в Украине наступил мир, но "мир, если говорить о справедливом мире, а не о навязанном агрессором перемирии, наступит только тогда, когда война закончится и российская захватническая армия уйдет или будет изгнана из Украины".
"И после победы Украины, уже в мирное время, мы позаботимся о том, чтобы в Европе не осталось серых зон в смысле безопасности. Это означает предоставление гарантий безопасности соседним с Россией странам, поэтому я не вижу альтернативы расширению Европейского союза и НАТО, если мы действительно хотим обеспечить мир в Европе", – добавил он.
- Королева Дании Маргрете II приветствовала украинцев с Новым годом и отметила, что героическая борьба Украины за свою свободу производит "сильное впечатление на всех".
- 1 января стало известно, что Эмманюэль Макрон в новогоднем поздравлении обратился к украинцам и заявил, что Франция "поможет Украине победить" и "построить справедливый мир".
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