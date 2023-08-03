О результатах встречи украинской молодежи из УГКЦ и РКЦ со Святейшим Отцом Франциском в Апостольской нунциатуре в Лиссабоне сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Эта встреча была очень эмоциональной. Папа внимательно слушал и всматривался, утирал слезы украинской молодежи, пришедшей рассказать ему правду о войне, о том, что Россия разрушает жизнь в Украине. Папа Франциск очень коротко говорил, уверяя в своей молитве за Украину. Также Святейший Отец попросил у молодежи прощения за свою несостоятельность сделать что-то большее, отмечая, что зло очень жестоко", - отметил заместитель главы Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ отец Роман Демуш.

По его словам, во встрече с Франциском приняло участие 500 молодых людей. Молодежь подарила Папе символические подарки – сноп пшеницы, каравай, зарваницкую воду, говоря о том, что сегодня в Украине существует опасность погибнуть не только от российских ракет и пуль, но и от голода.

Также сообщается, что среди делегации была семья священника. В частности, Ирина Бельская передала Папе обломки ракет, упавших во двор церкви в Бериславе Херсонской области, и рассказала, что их храм стал пристанищем для нескольких тысяч человек. Также она отметила, как страдают украинские семьи, что из-за войны не имеют возможности быть вместе.

Позиция Ватикана относительно войны в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев , и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детским омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей.

4 июля кардинал Дзуппи сообщил , что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресного богослужения в Ватикане обратился с призывом к России возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Зеленский назвал этот призыв важным.