"Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет": Патриарх Варфоломей поздравил Украину с Днем Независимости
Вселенский Патриарх Варфоломей записал видеообращение к украинцам по случаю Дня Независимости
Видео опубликовало в фейсбуке Министерство иностранных дел Украины.
Вселенский Патриарх Варфоломей из центра православия Фанару поздравил Украину с праздником и выразил сердечную и отеческую поддержку украинскому народу, сегодня защищающему свою Родину.
"Пусть милостивый Господь укрепит всех вас перенести эти многочисленные беды и нести этот тяжкий крест. Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет", - сказал он.
- Ранее украинцев приветствовал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, процитировав Тараса Шевченко. Также к поздравлениям присоединились Борис Джонсон и посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс . Поздравили Украину и Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон .
- Президент Польши Анджей Дуда поздравил украинцев с Днем Независимости.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное