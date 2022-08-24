Видео опубликовало в фейсбуке Министерство иностранных дел Украины.

Вселенский Патриарх Варфоломей из центра православия Фанару поздравил Украину с праздником и выразил сердечную и отеческую поддержку украинскому народу, сегодня защищающему свою Родину.

"Пусть милостивый Господь укрепит всех вас перенести эти многочисленные беды и нести этот тяжкий крест. Зло никогда не победит добро, тьма никогда не победит свет", - сказал он.

Ранее украинцев приветствовал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, процитировав Тараса Шевченко. Также к поздравлениям присоединились Борис Джонсон и посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс . Поздравили Украину и Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон .

Президент Польши Анджей Дуда поздравил украинцев с Днем Независимости.