"Зло лечится только уничтожением", - Ермак об армии России
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что с Россией нельзя договориться, на нее могут повлиять только санкции и военное преимущество
Об этом он сообщил в телеграме.
"Решить российский вопрос возможно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное преимущество. Признание России государством-спонсором терроризма, дальнобойные боеприпасы для РСЗО, паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением", – пишет Ермак.
- Группа Ермака-Макфола объяснила возможное предоставление России статуса государства-спонсора терроризма. Для России это будет окончательным превращением в Северную Корею.
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