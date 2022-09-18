Об этом он сообщил в телеграме.

"Решить российский вопрос возможно только силой. Попытки договариваться с преступниками выглядят абсурдно. Только санкции и военное преимущество. Признание России государством-спонсором терроризма, дальнобойные боеприпасы для РСЗО, паритет в вооружении и симметричный ответ. Зло лечится только уничтожением", – пишет Ермак.

Группа Ермака-Макфола объяснила возможное предоставление России статуса государства-спонсора терроризма. Для России это будет окончательным превращением в Северную Корею.

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