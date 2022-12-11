Злада Дзюнька заняла 9-е место на детском Евровидении
Украинка Злата Дзюнька заняла 9-е место на детском Евровидении - 2022 в Ереване, всего за выступление она получила 111 баллов
Об этом сообщает Евровидение Украины.
Отмечается, что профессиональное жюри всех стран-участниц отдало нашей представительнице 47 баллов, а зрители оценили выступление певицы в 64 балла.
Победил на конкурсе представитель Франции, Лиссандро, с песней Oh Maman! Лиссандро набрал 203 балла, второе место получила Армения с результатом в 180 баллов.
- 18 сентября прошел финал нацотбора конкурса детского Евровидения-2022. Победительницей стала 13-летняя певица из Равы-Русской во Львовской области Злата Дзюнька.
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