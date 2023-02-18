Зинченко забил первый в карьере гол за "Арсенал" и в АПЛ
Украинский футболист Александр Зинченко забил дебютный гол за "Арсенал" в матче чемпионата Англии против "Астон Виллы"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко отличился голом на 61-й минуте матча 24 тура премьер-лиги против "Астон Виллы" и сделал счет 2:2.
Для украинского футболиста этот гол стал первым в составе "Арсенала", в который он перешел из "Манчестер Сити" летом 2022 года. Кроме того, для Зинченко этот мяч оказался первым за все время выступлений в английской премьер-лиге.
В первом тайме "Астон Виллу" вывел вперед Олли Уоткинс. Букайо Сака сравнял счет, однако бирмингемцы ушли на перерыв с преимуществом в счете благодаря точному удару Фелиппе Коутинью.
Победу "Арсенала" в компенсированное время принес автогол голкипера бирмингемцев Эмильяно Мартинеса, переправивший мяч в сетку после удара Жоржиньо.
Окончательный счет установил Габриэл Мартинелли.
"Арсенал" победил "Астон Виллу" 4:2, набрал 54 очка и вернусь на первое место в турнирной таблице. Лондонцы на 3 пункта опережают "Манчестер Сити". "Астон Вилла" с 28 баллами идет 11-ю.
Чемпионат Англии
24-й тур
18 февраля
"Астон Вилла" – "Арсенал" 2:4
Голы : Уоткинс, 5, Коутинью, 31 - Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес (авт.), 90+3, Мартинелли, 90+8
- 15 февраля "Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" и лишился лидерства в чемпионате Англии.
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