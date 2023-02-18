Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко отличился голом на 61-й минуте матча 24 тура премьер-лиги против "Астон Виллы" и сделал счет 2:2.

Для украинского футболиста этот гол стал первым в составе "Арсенала", в который он перешел из "Манчестер Сити" летом 2022 года. Кроме того, для Зинченко этот мяч оказался первым за все время выступлений в английской премьер-лиге.

В первом тайме "Астон Виллу" вывел вперед Олли Уоткинс. Букайо Сака сравнял счет, однако бирмингемцы ушли на перерыв с преимуществом в счете благодаря точному удару Фелиппе Коутинью.

Победу "Арсенала" в компенсированное время принес автогол голкипера бирмингемцев Эмильяно Мартинеса, переправивший мяч в сетку после удара Жоржиньо.

Окончательный счет установил Габриэл Мартинелли.

"Арсенал" победил "Астон Виллу" 4:2, набрал 54 очка и вернусь на первое место в турнирной таблице. Лондонцы на 3 пункта опережают "Манчестер Сити". "Астон Вилла" с 28 баллами идет 11-ю.

Чемпионат Англии

24-й тур

18 февраля

"Астон Вилла" – "Арсенал" 2:4

Голы : Уоткинс, 5, Коутинью, 31 - Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес (авт.), 90+3, Мартинелли, 90+8