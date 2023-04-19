Зинченко восстановился от травмы
Украинский футболист Александр Зинченко вернулся к тренировкам в лондонском "Арсенале"
Об этом сообщает TalkSport.
По информации источника, у Александра Зинченко больше нет мышечных проблем паха, из-за которых украинец пропускал последний матч АПЛ с "Вест Гэмом" (2:2).
Скорее всего, уже в пятницу, 21 апреля, 26-летний Зинченко сыграет против "Саутгемптона".
В этом сезоне Александр Зинченко провел 29 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.
- 27 марта игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что стремится забыть период, когда он выступал за российский клуб "Уфа".
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