Зинченко восстановился от травмы

Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, у Александра Зинченко больше нет мышечных проблем паха, из-за которых украинец пропускал последний матч АПЛ с "Вест Гэмом" (2:2).

Скорее всего, уже в пятницу, 21 апреля, 26-летний Зинченко сыграет против "Саутгемптона".

В этом сезоне Александр Зинченко провел 29 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 ассиста.