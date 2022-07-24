Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" на товарищескую игру против "Челси" на выставочном турнире в Орландо (США). Украинец отыграл весь первый тайм на позиции левого защитника и помог своей новой команде победить со счетом 4:0.

Зинченко дебютировал за "Арсенал" через два дня после объявления о его переходе из "Манчестер Сити" за 32 млн фунтов (37,5 млн евро).

В прошлом сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

22 июля "Арсенал" объявил о переходе Александра Зинченко .

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