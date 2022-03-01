Зинченко с флагом Украины и капитанской повязкой вывел "Ман Сити" на матч Кубка Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч 1/8 финала Кубка Англии "Питерборо" – "Манчестер Сити" начался в 21:15. После первого тайма счет 0:0. Капитаном "горожан" на этот поединок был назначен украинец Александр Зинченко.



Несмотря на то, что на игру выставлен основной состав и на поле находят игроки по опыту выше Зинченко, команда поддержала украинского футболиста и доверила ему капитанскую повязку.



Перед началом встречи также прошел приятный момент, когда капитаны обеих команд и судьи сфотографировались с флагом Украины.



Зинченко играет за "Манчестер Сити" с 2016 года. На счету украинского футболиста 115 матчей, 2 гола и 9 ассистистов за английский топ-клуб.

24 февраля украинский футболист Александр Зинченко осудил военные действия России и их президента Владимира Путина.

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