Зинченко с флагом Украины и капитанской повязкой вывел "Ман Сити" на матч Кубка Англии
Украинский футболист Александр Зинченко впервые в карьере был назначен капитаном на матч "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 1/8 финала Кубка Англии "Питерборо" – "Манчестер Сити" начался в 21:15. После первого тайма счет 0:0. Капитаном "горожан" на этот поединок был назначен украинец Александр Зинченко.
Несмотря на то, что на игру выставлен основной состав и на поле находят игроки по опыту выше Зинченко, команда поддержала украинского футболиста и доверила ему капитанскую повязку.
Перед началом встречи также прошел приятный момент, когда капитаны обеих команд и судьи сфотографировались с флагом Украины.
Зинченко играет за "Манчестер Сити" с 2016 года. На счету украинского футболиста 115 матчей, 2 гола и 9 ассистистов за английский топ-клуб.
- 24 февраля украинский футболист Александр Зинченко осудил военные действия России и их президента Владимира Путина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.58
-
EUR
Покупка 32.95Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное