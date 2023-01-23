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Зинченко признали лучшим игроком "Арсенала" в матче против МЮ

23 января, 2023 понедельник
13:36
Спорт

Украинского футболиста Александра Зинченко признали лучшим игроком "Арсенала" в победном матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает "Арсенал" в Twitter.

Зинченко был признан лучшим игроком матча по результатам голосования на официальном сайте лондонского клуба.

22 января украинец помог "Арсеналу" победить МЮ в 21-м туре премьер-лиги со счетом 3:2. Украинец принял участие в двух голевых атаках своей команды.

"Арсенал" возглавляет турниру таблицу, опережает ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на 5 очков и имеет игру в запасе.

Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "канониров" 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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