Зинченко признали лучшим футболистом стартового матча чемпионата Англии
Украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко признали лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата Англии против "Кристалл Пелас"
Об этом сообщает Who Scored .
Зинченко помог "Арсеналу" победить "Кристалл Пелас" со счетом 2:0 и отдал первую результативную передачу после перехода в лондонский клуб.
За свои действия на поле украинец получил самую высокую оценку из всех футболистов - 8,1 балла - и стал лучшим игроком встречи.
Для 25-летнего Александра Зинченко эта игра стала первой официальной в составе "Арсенала". В июле лондонцы купили украинца у "Манчестер Сити" за 35 млн евро.
- 5 августа в 1-м туре чемпионата Англии Александр Зинченко отдал первую результативную передачу за "Арсенал".
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