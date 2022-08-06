Об этом сообщает Who Scored .

Зинченко помог "Арсеналу" победить "Кристалл Пелас" со счетом 2:0 и отдал первую результативную передачу после перехода в лондонский клуб.

За свои действия на поле украинец получил самую высокую оценку из всех футболистов - 8,1 балла - и стал лучшим игроком встречи.

Для 25-летнего Александра Зинченко эта игра стала первой официальной в составе "Арсенала". В июле лондонцы купили украинца у "Манчестер Сити" за 35 млн евро.

5 августа в 1-м туре чемпионата Англии Александр Зинченко отдал первую результативную передачу за "Арсенал".

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