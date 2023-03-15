Зинченко принес в "Арсенал" тот же менталитет победителей, - экс-футболист "Челси"
Бывший защитник лондонского "Челси" и "Вест Хэма" Скотт Минто поделился положительными мыслями об Александре Зинченко
Об этом сообщает talkSPORT .
"Прежде всего, Зинченко - победитель. И он принес в "Арсенал" тот же менталитет победителей. Но, кроме того, что он победитель и лидер, он стал сенсацией. Зинченко пришел в "Арсенал" после того, как не был однозначным игроком основного состава "Ман Сити". Но это не помешало ему вместе с Жезусом привнести в "Арсенал" этот победный менталитет. И эти качества Зинченко демонстрирует постоянно. И не только в матчах, а во время тренировок. Все то, что он делает и как делает, — это здорово!", - сказал бывший футболист "Челси" Скотт Минто.
26-летний Александр Зинченко с 2017 года выступал за "Манчестер Сити", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Англии. Летом 2022 года украинец перешел в "Арсенал".
В этом сезоне Зинченко сыграл 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. "Арсенал" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.
Transfermarkt оценивает украинца в 32 млн евро.
- Фанаты "Арсенала" дважды подряд признали Александра Зинченко лучшим игроком месяца - в феврале и марте.
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