Зинченко повторил достижение Лужного в чемпионате Англии
Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко сыграл 81-й матч в чемпионате Англии и повторил достижение своего соотечественника Олега Лужного
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для Александра Зинченко матч "Арсенала" против "Тоттенхэма" (3:1) стал 81-м в чемпионате Англии. Таким образом, он догнал по количеству Игр в АПЛ Олега Лужного, который в 1999 - 2004 годах выступал за "Арсенал" и "Вулверхэмптон".
25-летний Александр Зинченко с 2017 года выступал за "Манчестер Сити", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Англии. Летом 2022 года украинец перешел в "Арсенал".
- 1 октября в 9-м туре чемпионата Англии Александр Зинченко помог "Арсеналу" победить "Тоттенхэм" в лондонском дерби.
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