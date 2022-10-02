Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для Александра Зинченко матч "Арсенала" против "Тоттенхэма" (3:1) стал 81-м в чемпионате Англии. Таким образом, он догнал по количеству Игр в АПЛ Олега Лужного, который в 1999 - 2004 годах выступал за "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

25-летний Александр Зинченко с 2017 года выступал за "Манчестер Сити", в составе которого стал четырехкратным чемпионом Англии. Летом 2022 года украинец перешел в "Арсенал".

1 октября в 9-м туре чемпионата Англии Александр Зинченко помог "Арсеналу" победить "Тоттенхэм" в лондонском дерби.

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