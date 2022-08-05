Об этом сообщает официальный Twitter "Арсенала".

Сегодня, 5 августа, лондонский "Арсенал" сыграет против "Кристалл Пелас" в 1-м туре АПЛ. Стартовый свисток раздастся в 22:00. Прямая трансляция на Setanta Sports.

Для Зинченко это первый официальный матч за "Арсенал". Этим летом лондонцы купили украинца у "Ман Сити" за 35 млн евро.

В прошлом сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

22 июля "Арсенал" объявил о переходе Александра Зинченко.

24 июля украинский футболист Александр Зинченко сыграл первый матч за английский "Арсенал" в товарищеском матче против другого лондонского клуба – "Челси".

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