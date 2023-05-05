Зинченко попал в команду лучших игроков сезона АПЛ
Украинец Александр Зинченко получил карточку Team Of The Season в футбольном симуляторе FIFA 23
Об этом сообщает официальный твиттер EA Sports.
Сейчас в видеоигре FIFA 23 проходит ивент Team Of The Season АПЛ, где была представлена символическая сборная лучших игроков этого сезона чемпионата Англии.
Место в престижной компании нашлось для украинца Александра Зинченко. Футболист "Арсенал" признан лучшим левым защитником АПЛ.
Символическая сборная АПЛ 2022/23:
Вратарь: Аарон Ремсдейл ("Арсенал").
Защитники: Александр Зинченко, Уильям Салиба (оба - "Арсенал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл").
Полузащитники: Мартин Эдегор ("Арсенал"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
Нападающие: Маркус Решфорд ("Манчестер Юнайтед"), Эрлин Холланд ("Манчестер Сити"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").
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