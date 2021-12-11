Зинченко помог "Манчестер Сити" удержать лидерство в чемпионате Англии
Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Вулвергемптон" в 16-м туре чемпионата Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко вышел в стартовом составе "Ман Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
"Вулвергемптон" в конце первого тайма остался в меньшинстве из-за удаления Рауля Хименеса.
Команда Хосепа Гвардиолы воспользовалась численным преимуществом на 66-й минуте, когда пенальти реализовал Рахим Стерлинг.
"Манчестер Сити" победил "Вулвергемптон" 1:0, набрал 38 очков и остался на первом месте. Ближайшего преследователя - Ливерпуль, который имеет игру в запасе, лидеры опережают на 4 пункта.
"Вулвергемптон" с 21 баллом - восьмой.
Чемпионат Англии
16-й тур
11 декабря
"Манчестер Сити" - "Вулвергемптон" 1:0
Гол: Стерлинг, 66
Удаление: Хименес, 45+2 ("Вулвергемптон")
- Напомним, 7 декабря Александр Зинченко отдал результативную передачу в матче Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
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