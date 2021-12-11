Зинченко помог "Манчестер Сити" удержать лидерство в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел в стартовом составе "Ман Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны.

"Вулвергемптон" в конце первого тайма остался в меньшинстве из-за удаления Рауля Хименеса.

Команда Хосепа Гвардиолы воспользовалась численным преимуществом на 66-й минуте, когда пенальти реализовал Рахим Стерлинг.

"Манчестер Сити" победил "Вулвергемптон" 1:0, набрал 38 очков и остался на первом месте. Ближайшего преследователя - Ливерпуль, который имеет игру в запасе, лидеры опережают на 4 пункта.

"Вулвергемптон" с 21 баллом - восьмой.

Чемпионат Англии

16-й тур

11 декабря

"Манчестер Сити" - "Вулвергемптон" 1:0

Гол: Стерлинг, 66

Удаление: Хименес, 45+2 ("Вулвергемптон")