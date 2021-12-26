Зинченко помог "Манчестер Сити" разбить "Лестер" в триллере с 9 голами
Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче 19-го тура чемпионата Англии против "Лестера"
Об этом сообщает Еспрессо.TV.
Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
"Ман Сити" мощно начал матч и уже к 25-й минуте забил четыре гола - отличились Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Рияд Марез и Рахим Стерлинг (двое последних реализовали пенальти).
Тем не менее, команда Гвардиолы провалила начало второго тайма и позволила "Лестеру" вернуться в игру - забили Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман и Калечи Ихеаначо.
На 69-й минуте Эмерик Ляпорт снова сделал преимущество "Сити" комфортным. А Стерлинг в конце матча окончательно снял вопрос о победителе.
"Манчестер Сити" победил "Лестер" 6:3, набрал 47 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. Ближайший преследователь – "Ливерпуль" – отстает на 6 пунктов и имеет матч в запасе.
"Лестер" с 22 баллами идет девятым.
Чемпионат Англии
19-й тур
26 декабря
"Манчестер Сити" – "Лестер" 6:3
Голы : Де Брюйне, 5, Марез, 14 (пен.), Гюндоган, 21, Стерлинг, 25 (пен.), 87, Ляпорт, 69 - Мэддисон, 55, Лукман, 59, Ихеаначо, 66
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