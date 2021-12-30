Зинченко помог "Манчестер Сити" побить рекорд чемпионата Англии
"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, одержал 19-ю выездную победу и установил новый рекорд чемпионата Англии
Об этом сообщает bbc .
Накануне, 29 декабря, в 20 туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Брентфорд" 1:0.
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы выиграла 19 матч на выезде в 2021 году и обновила собственный рекорд.
Предыдущее достижение принадлежало "Тоттенгему", в 1960 году одержавшему в гостях 17 побед.
Александр Зинченко просидел всю игру с "Брентфордом" в запасе. Однако свой вклад в рекорд он внес - в нынешнем чемпионате Англии украинец сыграл 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.
- Напомним, 28 декабря испанский полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес перешел в "Барселону" .
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