Зинченко помог "Манчестер Сити" побить рекорд чемпионата Англии

Об этом сообщает bbc .

Накануне, 29 декабря, в 20 туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Брентфорд" 1:0.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы выиграла 19 матч на выезде в 2021 году и обновила собственный рекорд.

Предыдущее достижение принадлежало "Тоттенгему", в 1960 году одержавшему в гостях 17 побед.

Александр Зинченко просидел всю игру с "Брентфордом" в запасе. Однако свой вклад в рекорд он внес - в нынешнем чемпионате Англии украинец сыграл 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.