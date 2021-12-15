Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Лидс" 7:0
Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче против "Лидса" в 17-м туре чемпионата Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Зинченко вышел в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы и отыграл весь матч на левом фланге обороны.
"Манчестер Сити" забил "Лидсу" семь голов. Дубль на счету Кевина Де Брюйне, по мячу в ворота соперников отправили Фил Фоден, Джек Грилиш, Риад Марез, Джон Стоунс и Нейтан Аке.
"Манчестер Сити" победил "Лидс" 7:0, набрал 41 очко и сохранил лидерство в чемпионате Англии. "Лидс" имеет 16 пунктов и идет 16-м.
Чемпионат Англии
17-й тур
14 декабря
"Манчестер Сити" - "Лидс" 7:0
Гол : Фоден, 8, Грилиш, 13, Де Брюйне, 32, 62, Марез, 49, Стоунс, 74, Аке, 78
- Напомним, 11 декабря Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Вулвергемптон" в 16 туре чемпионата Англии.
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