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Главная Спорт Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать сверхважную победу в АПЛ

Зинченко помог "Манчестер Сити" одержать сверхважную победу в АПЛ

12 мая, 2022 четверг
02:56
Спорт

Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Вулвергемптона" в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел в стартовом составе команды Хосепа Гвардиолы и отыграл всю встречу на левом фланге обороны.

Героем матча стал бельгийский полузащитник "Ман Сити" Кевин де Брюйне, забивший четыре гола. Еще один мяч на счету Рахима Стерлинга. "Вулвергемптон" ответил одним точным ударом в исполнении Леандера Дендонкера.

"Манчестер Сити" победил 5:1, набрал 89 очков и стал единоличным лидером. За два тура до финиша соревнований в премьер-лиге команда Гвардиолы опережает единственного конкурента в борьбе за чемпионство – "Ливерпуль" – на 3 пункта.

"Вулвергемптон" с 50 баллами – восьмой.

Чемпионат Англии

Матч 33-го тура

11 мая

"Вулвергемптон" – "Манчестер Сити" 1:5

Голы : Дендонкер, 1, Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлинг, 84

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