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Зинченко помог "Арсеналу" разбить ПСВ в Лиге чемпионов

20 сентября, 2023 среда
23:53
Спорт

Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за английский "Арсенал" в победном матче Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл на левом фланге обороны 59 минут.

"Арсенал" еще в первом тайме забил три гола – отличились Букайо Сака, Леандро Троссард и Габриэль Жезус. На 71-й минуте четвертый гол в ворота нидерландцев отправил Мартин Эдегор.

"Арсенал" победил ПСВ со счетом 4:0 и набрал 3 очка. По 1 очку имеют французский "Ланс" и испанская "Севилья", сыгравшие вничью 1:1. У ПСВ – 0 баллов.

Как "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил в Гамбурге португальскому "Порту" со счетом 1:3. В другом матче группы H, в которой вступают чемпионы Украины, испанская "Барселона" разгромила бельгийский "Антверпен" – 5:0.

Лига чемпионов

1-й тур

Группа B

20 сентября

"Арсенал" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) 4:0

Голы : Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 71

Ліга чемпіонів
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