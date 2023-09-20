Зинченко помог "Арсеналу" разбить ПСВ в Лиге чемпионов
Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за английский "Арсенал" в победном матче Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Зинченко вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл на левом фланге обороны 59 минут.
"Арсенал" еще в первом тайме забил три гола – отличились Букайо Сака, Леандро Троссард и Габриэль Жезус. На 71-й минуте четвертый гол в ворота нидерландцев отправил Мартин Эдегор.
"Арсенал" победил ПСВ со счетом 4:0 и набрал 3 очка. По 1 очку имеют французский "Ланс" и испанская "Севилья", сыгравшие вничью 1:1. У ПСВ – 0 баллов.
Как "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил в Гамбурге португальскому "Порту" со счетом 1:3. В другом матче группы H, в которой вступают чемпионы Украины, испанская "Барселона" разгромила бельгийский "Антверпен" – 5:0.
Лига чемпионов
1-й тур
Группа B
20 сентября
"Арсенал" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) 4:0
Голы : Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 71
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