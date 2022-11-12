Зинченко помог "Арсеналу" победить "Вулверхемптон" в АПЛ
В 16-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" уверенно победил "Вулверхемптон"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Арсенала" со счетом 2:0. Забитыми голами в ворота "Вулверхемптона" отличился норвежец Мартин Эдегор.
Украинец Александр Зинченко провел на футбольном поле почти весь матч. На 91-й минуте защитника заменил Седрик.
После 16 тура АПЛ "Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице. У команды Миккеля Артеты 37 очков и отрыв над "Манчестер Сити" в виде 5 баллов.
"Вулверхемптон" – двадцатый – 10 очков.
Английская Премьер-лига
16-й тур
12 ноября
"Вулверхемптон" – "Арсенал" 0:2
Голы: Эдегор, 55, 75
- 1 октября украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко сыграл 81-й матч в чемпионате Англии и повторил достижение своего соотечественника Олега Лужного.
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