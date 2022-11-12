Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Арсенала" со счетом 2:0. Забитыми голами в ворота "Вулверхемптона" отличился норвежец Мартин Эдегор.

Украинец Александр Зинченко провел на футбольном поле почти весь матч. На 91-й минуте защитника заменил Седрик.

После 16 тура АПЛ "Арсенал" продолжает лидировать в турнирной таблице. У команды Миккеля Артеты 37 очков и отрыв над "Манчестер Сити" в виде 5 баллов.

"Вулверхемптон" – двадцатый – 10 очков.

Английская Премьер-лига

16-й тур

12 ноября

"Вулверхемптон" – "Арсенал" 0:2

Голы: Эдегор, 55, 75

1 октября украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко сыграл 81-й матч в чемпионате Англии и повторил достижение своего соотечественника Олега Лужного.

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