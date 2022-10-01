Об этом сообщает Еспресо.TV.

Восстановившийся от травмы Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и отыграл 73 минуты.

Его команда повела в счете на 20-й минуте, когда забил Томас Партей. "Тоттенхэм" забил ответные еще в первом тайме усилиями Гарри Кейна.

Вскоре после перерыва "Арсенал" снова вывел вперед Габриэль Жезус. На 62-й минуте "Тоттенхэм" остался в меньшинстве после удаления Эмерсона Рояла. "Пушкари" воспользовались численным преимуществом на 67-й минуте - отличился Гранит Джака.

"Арсенал" победил "Тоттенхэм" 3:1, набрал 21 очко и сохранил лидерство в турнирной таблице. "Тоттенхэм" имеет 17 баллов и идет третьим.

Чемпионат Англии

9-й тур

Первое октября

"Арсенал" - "Тоттенхэм" 3:1

Голы : Партей, 20, Жезус, 49, Джака, 67 - Кейн, 31

Удаление : Эмерсон Роял, 62 ("Тоттенгэм")

18 сентября "Арсенал" победил "Бернтфорд" в 8-м туре чемпионата Англии и отобрал лидерство у "Манчестер Сити" .

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