Зинченко помог "Арсеналу" победить "Тоттенхэм" в битве за лидерство в АПЛ
В 9-м туре чемпионата Англии украинец Александр Зинченко помог "Арсеналу" победить "Тоттенхэм" в лондонском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Восстановившийся от травмы Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" и отыграл 73 минуты.
Его команда повела в счете на 20-й минуте, когда забил Томас Партей. "Тоттенхэм" забил ответные еще в первом тайме усилиями Гарри Кейна.
Вскоре после перерыва "Арсенал" снова вывел вперед Габриэль Жезус. На 62-й минуте "Тоттенхэм" остался в меньшинстве после удаления Эмерсона Рояла. "Пушкари" воспользовались численным преимуществом на 67-й минуте - отличился Гранит Джака.
"Арсенал" победил "Тоттенхэм" 3:1, набрал 21 очко и сохранил лидерство в турнирной таблице. "Тоттенхэм" имеет 17 баллов и идет третьим.
Чемпионат Англии
9-й тур
Первое октября
"Арсенал" - "Тоттенхэм" 3:1
Голы : Партей, 20, Жезус, 49, Джака, 67 - Кейн, 31
Удаление : Эмерсон Роял, 62 ("Тоттенгэм")
- 18 сентября "Арсенал" победил "Бернтфорд" в 8-м туре чемпионата Англии и отобрал лидерство у "Манчестер Сити" .
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