Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Арсенала" со счетом 4:2. Украинский универсал Александр Зинченко провел на футбольном поле 60 минут.

В ворота "Брайтона" голы забили Букайо Сака, Эдди Нкетиа, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор. За команду Роберто Де Дзерби отличились Каора Митома и Эван Фергюсон.

После 18-го тура "Арсенал" с 43 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ. Отрыв над "Манчестер Сити" – 7 очков.

Английская Премьер-лига

18-й тур

31 декабря

"Брайтон" – "Арсенал" 2:4

Голы: Митома, 65, Фергюсон, 77 - Сака, 2, Эдегор, 39, Нкетиа, 47, Мартинелли, 71

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