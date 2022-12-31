Зинченко помог "Арсеналу" победить "Брайтон" в АПЛ
В 18-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" победил "Брайтон"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Арсенала" со счетом 4:2. Украинский универсал Александр Зинченко провел на футбольном поле 60 минут.
В ворота "Брайтона" голы забили Букайо Сака, Эдди Нкетиа, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор. За команду Роберто Де Дзерби отличились Каора Митома и Эван Фергюсон.
После 18-го тура "Арсенал" с 43 баллами лидирует в турнирной таблице АПЛ. Отрыв над "Манчестер Сити" – 7 очков.
Английская Премьер-лига
18-й тур
31 декабря
"Брайтон" – "Арсенал" 2:4
Голы: Митома, 65, Фергюсон, 77 - Сака, 2, Эдегор, 39, Нкетиа, 47, Мартинелли, 71
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