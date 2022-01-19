Зинченко получил предложение оставить "Манчестер Сити"
Украинскому футболисту Александру Зинченко предложили перейти из английского "Манчестер Сити" в испанский "Бетис"
Об этом сообщает El Chiringuito TV.
"Бетис" обратился в "Манчестер Сити" с предложением о трансфере Зинченко. Испанский клуб хочет арендовать украинского игрока, не имеющего стабильного места в составе лидера чемпионата Англии.
Это не первая попытка клуба из Севилья подписать Зинченко, испанцы пытались договориться с украинцем в 2018 году.
"Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании.
Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Ман Сити" 12 матчей и отдал 2 результативных передачи.
- Напомним, 15 января в 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" обыграл "Челси" и укрепил лидерство в турнирной таблице.
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