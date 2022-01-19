Зинченко получил предложение оставить "Манчестер Сити"

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

"Бетис" обратился в "Манчестер Сити" с предложением о трансфере Зинченко. Испанский клуб хочет арендовать украинского игрока, не имеющего стабильного места в составе лидера чемпионата Англии.

Это не первая попытка клуба из Севилья подписать Зинченко, испанцы пытались договориться с украинцем в 2018 году.

"Бетис" занимает третье место в чемпионате Испании.

Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Ман Сити" 12 матчей и отдал 2 результативных передачи.