Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в "Арсенал"
Украинский футболист Александр Зинченко перешел из "Манчестер Сити" в другой английский клуб - "Арсенал"
Об этом сообщает Manchester Evening News .
Информацию о трансферах украинца подтвердил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
"Влияние Зинченко, Жезуса и Стерлинга было огромным. Это невероятные люди и исключительные игроки, они идут дальше. "Челси" и "Арсенал" — невероятные клубы, я буду радоваться успеху, которого они там достигнут. Мы благодарны за то, как они вели себя на поле и вне его. С Алексом все сложилось хорошо, мы смогли как следует попрощаться. Мы поужинали и попрощались", - рассказал Гвардиола.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Арсенал" договорился с "Манчестер Сити" о покупке Зинченко за 30 млн фунтов (35 млн евро).
В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.
Контракт левого защитника с "Ман Сити" был рассчитан до лета 2024 года.
"Арсенал" в прошлом сезоне финишировал в АПЛ пятым.
- 16 июля стало известно, что "Манчестер Сити" согласился продать Александра Зинченко "Арсеналу".
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