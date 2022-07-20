Об этом сообщает Manchester Evening News .

Информацию о трансферах украинца подтвердил главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Влияние Зинченко, Жезуса и Стерлинга было огромным. Это невероятные люди и исключительные игроки, они идут дальше. "Челси" и "Арсенал" — невероятные клубы, я буду радоваться успеху, которого они там достигнут. Мы благодарны за то, как они вели себя на поле и вне его. С Алексом все сложилось хорошо, мы смогли как следует попрощаться. Мы поужинали и попрощались", - рассказал Гвардиола.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Арсенал" договорился с "Манчестер Сити" о покупке Зинченко за 30 млн фунтов (35 млн евро).

В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Контракт левого защитника с "Ман Сити" был рассчитан до лета 2024 года.

"Арсенал" в прошлом сезоне финишировал в АПЛ пятым.

16 июля стало известно, что "Манчестер Сити" согласился продать Александра Зинченко "Арсеналу".

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