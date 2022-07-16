Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter .

По его информации, "Арсенал" договорился с "Манчестер Сити" о покупке Зинченко. Лондонцы заплатят за украинского игрока 30 млн. фунтов (35 млн. евро). Между клубами уже достигнута устная договоренность о трансфере.

Сам Зинченко продолжает обсуждать с "пушками" условия личного контракта.

В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Контракт левого защитника с "Ман Сити" рассчитан до лета 2024 года.

28 июня сообщалось, что Зинченко может перейти из "Манчестер Сити" в "Челси".

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