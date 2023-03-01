Зинченко отдал ассист и помог "Арсеналу" уничтожить "Эвертон" Миколенко в АПЛ
В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" одержал победу над "Эвертоном"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Арсенала" над "Эвертоном" со счетом 4:0. Голы забили Букайо Сака, оформивший дубль Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.
Александр Зинченко отметился результативной передачей, когда Сака забивал первый гол за "Арсенал". На 82 минуте украинца заменили.
Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" весь матч.
В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" увеличил отрыв над "Ман Сити" до 5 очков. У команд равное количество сыгранных матчей.
"Эвертон" – 18 место – 21 набранный балл.
Английская Премьер-лига
7-й тур (перенесенный матч)
1 марта
"Арсенал" - "Эвертон" 4:0
Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71
- 18 февраля Александр Зинченко забил дебютный гол за "Арсенал" в матче чемпионата Англии против "Астон Виллы".
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