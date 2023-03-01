Зинченко отдал ассист и помог "Арсеналу" уничтожить "Эвертон" Миколенко в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Арсенала" над "Эвертоном" со счетом 4:0. Голы забили Букайо Сака, оформивший дубль Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор.

Александр Зинченко отметился результативной передачей, когда Сака забивал первый гол за "Арсенал". На 82 минуте украинца заменили.

Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" весь матч.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" увеличил отрыв над "Ман Сити" до 5 очков. У команд равное количество сыгранных матчей.

"Эвертон" – 18 место – 21 набранный балл.

Английская Премьер-лига

7-й тур (перенесенный матч)

1 марта

"Арсенал" - "Эвертон" 4:0

Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71