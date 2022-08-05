Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Арсенала" закончился победой над "Кристалл Пеласом" со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 20-й минуте. После ассиста Александра Зинченко Габриэл Мартинелли головой отправил мяч в сетку ворот.

Удвоить преимущество лондонцы сумели на 85-й минуте. Автогол на свой счет записал защитник "Пеласа" Марк Гуэхи.

Для Зинченко это первый официальный матч за "Арсенал". Этим летом лондонцы купили украинца у "Ман Сити" за 35 млн евро.

В прошлом сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Английская Премьер-лига

1-й тур

5 августа

"Кристалл Пелас" - "Арсенал" 0:2

Голы : Мартинелли, 20, Гуэхи, 85 (авт.)



Getty Images

22 июля "Арсенал" объявил о переходе Александра Зинченко .

24 июля украинский футболист Александр Зинченко сыграл первый матч за английский "Арсенал" в товарищеском матче против другого лондонского клуба – "Челси".

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