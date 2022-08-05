Зинченко отдал ассист и одержал победу в первом матче за "Арсенал"
В 1-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" победил "Кристалл Пелас"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Арсенала" закончился победой над "Кристалл Пеласом" со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 20-й минуте. После ассиста Александра Зинченко Габриэл Мартинелли головой отправил мяч в сетку ворот.
Удвоить преимущество лондонцы сумели на 85-й минуте. Автогол на свой счет записал защитник "Пеласа" Марк Гуэхи.
Для Зинченко это первый официальный матч за "Арсенал". Этим летом лондонцы купили украинца у "Ман Сити" за 35 млн евро.
В прошлом сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.
Английская Премьер-лига
1-й тур
5 августа
"Кристалл Пелас" - "Арсенал" 0:2
Голы : Мартинелли, 20, Гуэхи, 85 (авт.)
Getty Images
- 22 июля "Арсенал" объявил о переходе Александра Зинченко .
- 24 июля украинский футболист Александр Зинченко сыграл первый матч за английский "Арсенал" в товарищеском матче против другого лондонского клуба – "Челси".
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