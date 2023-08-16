Зинченко окончательно восстановился от травмы
Украинский футболист Александр Зинченко возобновил тренировки с лондонским "Арсеналом"
Об этом Зинченко сообщил в своем инстаграмме.
Александр Зинченко, получивший в конце прошлого сезона травму икроножной мышцы, уже возобновил тренировки в общей группе "Арсенала".
"Как приятно вернуться", – написал украинский футболист.
Из-за травмы Александр Зинченко пропустил конец сезона АПЛ, июньские матчи сборной Украины и предсезонное турне "Арсенала". Однако сыграл в благотворительном матче Game4Ukraine .
Следующий матч "Арсенала"
Во 2-м туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Кристалл Пелес" в понедельник, 21 августа. Начало в 22:00.
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