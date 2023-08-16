Зинченко окончательно восстановился от травмы

Об этом Зинченко сообщил в своем инстаграмме.

Александр Зинченко, получивший в конце прошлого сезона травму икроножной мышцы, уже возобновил тренировки в общей группе "Арсенала".

"Как приятно вернуться", – написал украинский футболист.

Из-за травмы Александр Зинченко пропустил конец сезона АПЛ, июньские матчи сборной Украины и предсезонное турне "Арсенала". Однако сыграл в благотворительном матче Game4Ukraine .

Следующий матч "Арсенала"

Во 2-м туре АПЛ "Арсенал" сыграет против "Кристалл Пелес" в понедельник, 21 августа. Начало в 22:00.