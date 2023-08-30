Зинченко назвал имя самого недооцененного футболиста АПЛ
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился мнениями о лучших опорных полузащитниках АПЛ
Об этом со ссылкой на ютуб-канал Rio Ferdinand Presents FIVE сообщает "Трибуна".
Зинченко считает, что его одноклубник из "Арсенала" Томас Партей является самым недооцененным игроком АПЛ.
"Не могу сказать ничего плохого о Казэмиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – 5 трофеев ЛЧ говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-то одного – это будет Томас. У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле - лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандинью, Партеем и Родри", - говорит Александр Зинченко.
Кто такой Томас Партей
В 2020 году "Арсенал" приобрел Партея у мадридского "Атлетико" за 50 млн евро. С тех пор 30-летний ганец сыграл за лондонцев 103 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
За свою карьеру Партей выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.
- 16 августа украинский футболист Александр Зинченко возобновил тренировки с лондонским "Арсеналом".
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