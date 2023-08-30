Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Зинченко назвал имя самого недооцененного футболиста АПЛ

Зинченко назвал имя самого недооцененного футболиста АПЛ

30 августа, 2023 среда
03:54
Спорт

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился мнениями о лучших опорных полузащитниках АПЛ

Об этом со ссылкой на ютуб-канал Rio Ferdinand Presents FIVE сообщает "Трибуна".

Зинченко считает, что его одноклубник из "Арсенала" Томас Партей является самым недооцененным игроком АПЛ.

"Не могу сказать ничего плохого о Казэмиро. Он, безусловно, является игроком мирового класса – 5 трофеев ЛЧ говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-то одного – это будет Томас. У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле - лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандинью, Партеем и Родри", - говорит Александр Зинченко.

Кто такой Томас Партей

В 2020 году "Арсенал" приобрел Партея у мадридского "Атлетико" за 50 млн евро. С тех пор 30-летний ганец сыграл за лондонцев 103 матча, забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

За свою карьеру Партей выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.

  • 16 августа украинский футболист Александр Зинченко возобновил тренировки с лондонским "Арсеналом".
Видео
Читайте также:
Російські військові
29 августа, 2023 вторник
Выплаты российским военным в несколько раз превышают среднюю зарплату населения РФ, - британская разведка
безпілотник, дрон
29 августа, 2023 вторник
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
Верховна Рада
29 августа, 2023 вторник
Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
04:50
Live
Россия запустила "калибры" и ударные БПЛА. Текстовый онлайн событий
04:00
Обновлено
Псков
Россия обвинила Украину в масштабной атаке беспилотников
01:54
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 августа
01:42
Обновлено
В Москве перекрыли воздушное пространство над аэропортом Внуково
01:35
Кулеба и Столтенберг обсудили дальнейшие действия Украины по вступлению в НАТО
01:04
Свитолина и Цуренко вышли во второй круг US Open
00:38
Обновлено
Аэродром Пскова атаковали дроны: в РФ заявили о повреждении самолётов Ил-76
00:34
Лига чемпионов: определились три участника группового этапа
00:01
Обновлено
Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто
2023, вторник
29 августа
23:32
В РФ вблизи Геленджика бушует масштабный лесной пожар
23:04
Трое жителей Херсонщины погибли от подрывов на российских минах
22:53
На фото украинская семья, прибывшая в аэропорт Торонто
Турецкая авиакомпания первой в Европе вводит рейсы с зонами без детей
22:26
Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов - Белый дом о смерти Пригожина
21:22
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ осталось продвинуться на 20 км, чтобы нарушить логистику окупантов на южном направлении. Колонка Сергея Згурца
21:20
Эксклюзив
Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить
21:19
Большая доза антибиотика и сокращенный период лечения туберкулеза эффективны и безопасны, - исследование
21:16
Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием
21:04
Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр
20:43
Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн
20:19
Исследование: 50% опрошенных украинцев не смотрят национальный телемарафон, 56% - узнают новости из Telegram
20:10
Государственные картографы КНР обозначили спорную с РФ территорию как исключительно китайскую
20:09
Эксклюзив
"Как оправдание Гитлера": религиовед Черноморец о превознесении Папой Римским русского империализма
20:01
В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам тюрьмой и депортацией за отказ от паспортов РФ, - Генштаб
20:01
OPINION
Герои наших сказок всегда выбирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не ушел из РФ: антитеррористический центр Чехии начал расследование по Raiffeisen Bank International
19:25
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли уже 14 человек: власти отвергают вероятность саботажа
19:07
Обзор
Победные новости 552 дня войны: на левом берегу Херсонщины снова развевается украинский флаг, а оккупанты отступают на Запорожском направлении
18:26
Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе
18:18
В Британии масштабный сбой в работе аэропортов: власти исключают вероятность кибератаки
18:05
OPINION
Московское государство – это государство ритуализированной лжи
18:05
Обновлено
Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
18:03
Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
18:00
Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
17:55
В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
17:49
Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ
17:44
Даниил Гетманцев
Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский
17:32
Эксклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов
17:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:24
За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
17:23
Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV