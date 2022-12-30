Зинченко назвал имя футболиста, считающего величайшим в истории
Хавбек лондонского "Арсенала" Александр Зинченко признался, что считает Роналдинью величайшим футболистом в истории
Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".
"Больше всего мне нравилось наблюдать за игрой форвардов, за Роналдинью времен "Барселоны". Он был невероятный", – сказал Александр Зинченко.
В 2005 году Роналдинью стал обладателем "Золотого мяча" – лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА.
Роналдиньо побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.
В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.
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