Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Зинченко назвал имя футболиста, считающего величайшим в истории

Зинченко назвал имя футболиста, считающего величайшим в истории

30 декабря, 2022 пятница
06:07
Спорт

Хавбек лондонского "Арсенала" Александр Зинченко признался, что считает Роналдинью величайшим футболистом в истории

Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".

"Больше всего мне нравилось наблюдать за игрой форвардов, за Роналдинью времен "Барселоны". Он был невероятный", – сказал Александр Зинченко.

В 2005 году Роналдинью стал обладателем "Золотого мяча" – лучшему футболисту мира. Также он дважды признавался игроком года по версии ФИФА.

Роналдиньо побеждал в чемпионатах Италии и Испании в составе "Милана" и "Барселоны", а также выигрывал с каталонцами Лигу чемпионов.

В 2002 году в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Пожежа в Брянській області
29 декабря, 2022 четверг
В РФ заявили, что в Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
28 декабря, 2022 среда
Офицер ВСУ Штефан опубликовал имена россиян, погибших в результате взрывов на аэродроме "Энгельс"
МКС
29 декабря, 2022 четверг
Авария на МКС: NASA просит SpaceX спасти астронавтов из поврежденного корабля "Союз"
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.65
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
30 декабря
07:20
Обновлено
Россия атаковала Киев и область "шахедами", частично разрушено админздание
06:47
Силы обороны сбили ночью 10 вражеских дронов на Днепропетровщине и Запорожье
06:18
Взрывы на военных объектах в тылу демонстрируют неэффективность российской ПВО и обостряют критику Кремля, - ISW
05:35
Байден подписал американский госбюджет на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине
04:48
В ДСНС дали советы украинцам: что делать, если исчезла связь
04:36
ВСУ ликвидировали троих российских лейтенантов, - офицер Штефан
03:44
Оккупанты побуждают людей получать паспорт РФ ради социальных выплат, - Центр национального сопротивления
02:42
На Запорожье россияне хранят боекомплекты в школах
02:20
Мирча Луческу
Луческу ответил, почему он может уйти из "Динамо"
01:58
В Киеве на железнодорожном вокзале выступят Олег Скрипка и Вопли Видоплясова
01:52
"95% поддерживают Украину": Эксфутболист "Шахтера" рассказал, как в Грузии реагируют на российскую агрессию
01:39
Токмак
Россия усилила репрессии во временно оккупированном Токмаке, - ЦНС
01:29
У Viber появился чат-бот "Пункты Несокрушимости"
01:16
"Откуда он вообще взялся? 5 лет назад он был никем", - Фьюри унизительно высказался об Усике
00:45
Ла Лига: "Атлетико" победил "Эльче" в матче с тремя красными карточками
00:27
Россия обстреляла Сумщину из вертолета, минометов и беспилотником. Поврежден частный дом
2022, четверг
29 декабря
23:58
Умерла британская дизайнер и модельер Вивьен Вествуд
23:56
"Сбиты 54 ракеты, 11 ударных дронов": Зеленский поблагодарил военных и энергетиков за отражение атаки РФ
23:40
Андрей Ермак и Владимир Зеленский
Ермак: Зеленский должен баллотироваться на второй срок
23:13
Майя Санду
Молдова должна стать членом ЕС к концу этого десятилетия, - Майя Санду
22:57
На фото вертоліт Ка-52
В небе над Бердянском много вертолетов РФ, предположительно свозящих раненых, - горсовет
22:26
зерно
На Днепропетровщине урожай зерна собрали на треть меньше, чем годом ранее
22:21
OCCRP признал основателя ЧВК Вагнера Пригожина "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция"
21:46
Трое погибших и шесть раненых: МВД рассказало о последствиях ракетного удара по Украине 29 декабря
21:35
Обзор
Массированные российские ракетные обстрелы, помощь Украине от Запада и новогодняя ночь в Польше без фейерверков. Мировые СМИ об Украине 29 декабря
21:23
Руководители разведки США и Британии рассказали, как пытались предотвратить большую войну в Украине
21:15
Обновлено
Минобороны и ВСУ о якобы падении украинской ракеты в Беларуси: "Не исключена провокация со стороны РФ"
21:13
Умер легендарный бразильский футболист Пеле
20:21
Эксклюзив
Герасимов и Шойгу могут покинуть Пригожина возле Бахмута, чтобы тот показал, какой он полководец, - военный эксперт Мусиенко
20:14
Нидерланды изменили условия предоставления автоматического убежища россиянам - беглецам от мобилизации
20:09
Эксклюзив
Оккупанты в Мариуполе чувствуют себя спокойно: привозили свои семьи под Новый год и открывали дискотеки, - советник мэра Андрющенко
20:07
Ракеты ATACMS – "именно то, что Украине сейчас нужно", - генерал Ходжес
20:05
OPINION
Русская елка в Сербии. Подарок с намеком?
20:00
Обзор
Победные новости 309-го дня войны: украинское ПВО сбивает 80% российских ракет, Жадан получил медаль, а Британия выделит Украине миллиарды
19:48
В 2023 году выйдет документальный фильм о Стене Ли, создателе Человека-паука
19:40
В ЕС выступили против ограничений на поездки в Китай, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса
19:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:34
В Киеве уровень доступности электроэнергии высок, есть шансы на днях вернуться к тому, что был перед обстрелами, - гендиректор Yasno
19:19
Оккупанты незаконно вывозят медработников из Донецка в Мариуполь, а в Луганской области лечат более 100 вагнеровцев, - Генштаб
19:14
Президент Украины подписал Закон "О медиа"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV