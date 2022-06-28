Зинченко может перейти в "Челси", - Daily Mail
Украинский футболист Александр Зинченко может перейти из "Манчестер Сити" в "Челси"
Об этом сообщает Daily Mail .
По информации издания, "Челси" рассматривает возможность трансфера сразу трех футболистов "Манчестер Сити" - Рахима Стерлинга, Натана Аке и Александра Зинченко.
Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель уже провел разговоры со всеми тремя потенциальными новичками. Однако вероятность перехода сразу всех этих футболистов в "Челси" маловероятна, поскольку "Манчестер Сити" не хочет столь усиливать своего главного конкурента в борьбе за титул.
Манчестерцы согласились рассматривать предложения по Александру Зинченко после того, как договорились о переходе из "Брайтона" испанца Марка Кукурельи, который будет конкурировать с украинцем за место на левом фланге обороны.
Кроме "Челси", интерес к Зинченко также проявляют "Эвертон" и "Вест Хэм".
В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Зинченко в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.
Его контракт с "Ман Сити" рассчитан до лета 2024 года.
- 26 июня стало известно, что "Манчестер Сити" договорился с "Брайтоном" о трансфере Марка Кукурельи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.21
Покупка 34.21Продажа 35.13
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.09
- Актуальное
- Важное