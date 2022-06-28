Об этом сообщает Daily Mail .

По информации издания, "Челси" рассматривает возможность трансфера сразу трех футболистов "Манчестер Сити" - Рахима Стерлинга, Натана Аке и Александра Зинченко.

Главный тренер лондонского клуба Томас Тухель уже провел разговоры со всеми тремя потенциальными новичками. Однако вероятность перехода сразу всех этих футболистов в "Челси" маловероятна, поскольку "Манчестер Сити" не хочет столь усиливать своего главного конкурента в борьбе за титул.

Манчестерцы согласились рассматривать предложения по Александру Зинченко после того, как договорились о переходе из "Брайтона" испанца Марка Кукурельи, который будет конкурировать с украинцем за место на левом фланге обороны.

Кроме "Челси", интерес к Зинченко также проявляют "Эвертон" и "Вест Хэм".

В прошлом сезоне 25-летний украинец сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Зинченко в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Его контракт с "Ман Сити" рассчитан до лета 2024 года.

26 июня стало известно, что "Манчестер Сити" договорился с "Брайтоном" о трансфере Марка Кукурельи.

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