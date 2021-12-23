Зинченко и Ярмоленко подешевели: Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ
Немецкий портал Transfermarkt обновил стоимости футболистов чемпионата Англии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Изменения коснулись и украинцев, выступающих в чемпионате Англии. Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 3 млн евро и теперь оценивается в 25 млн евро.
Вингер "Вест Хэма" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко теперь оценивается в 3,5 млн евро - это на 0,5 млн меньше, чем раньше.
Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман, у которого есть украинский паспорт, может похвастаться своей новой ценой. Центрбек ранее оценивался в 4,5 млн евро, а теперь стоит 9 млн - это рекордный показатель в карьере 24-летнего защитника.
Самыми дорогими футболистами АПЛ являются форварды Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм") и Ромелу Лукаку ("Челси"), которые оцениваются в 100 млн евро.
- 20 декабря немецкий портал Transfermarkt обнародовал новый рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное