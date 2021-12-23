Зинченко и Ярмоленко подешевели: Transfermarkt обновил цены на футболистов АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Изменения коснулись и украинцев, выступающих в чемпионате Англии. Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подешевел на 3 млн евро и теперь оценивается в 25 млн евро.



Вингер "Вест Хэма" и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко теперь оценивается в 3,5 млн евро - это на 0,5 млн меньше, чем раньше.



Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман, у которого есть украинский паспорт, может похвастаться своей новой ценой. Центрбек ранее оценивался в 4,5 млн евро, а теперь стоит 9 млн - это рекордный показатель в карьере 24-летнего защитника.



Самыми дорогими футболистами АПЛ являются форварды Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм") и Ромелу Лукаку ("Челси"), которые оцениваются в 100 млн евро.

20 декабря немецкий портал Transfermarkt обнародовал новый рейтинг самых дорогих футболистов УПЛ.