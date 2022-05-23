Видео празднования Зинченко выложил в Instagram.

В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" со счетом 3:2, набрал 93 очка и на 1 пункт опередил "Ливерпуль". По ходу встречи команда Хосепа Гвардиолы уступала 0:2, но сумела добиться победы. Зинченко вышел на замену во втором тайме и на 78-й минуте отдал результативную передачу на Родри.

25-летний украинец стал чемпионом Англии в четвертый раз в карьере. В нынешнем сезоне АПЛ он сыграл 15 матчей и отдал 4 голевых передачи.

"Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии в восьмой раз.

После награждения Зинченко завернул чемпионский кубок в украинское знамя и не смог сдержать слез.

15 мая лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть в Лондоне "Вест Гэм" в 37-м туре Премьер-лиги.

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