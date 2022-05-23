Зинченко четвертый раз стал чемпионом Англии и не сдержал слез после награждения
Украинский футболист Александр Зинченко в четвертый раз в карьере стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити"
Видео празднования Зинченко выложил в Instagram.
В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" со счетом 3:2, набрал 93 очка и на 1 пункт опередил "Ливерпуль". По ходу встречи команда Хосепа Гвардиолы уступала 0:2, но сумела добиться победы. Зинченко вышел на замену во втором тайме и на 78-й минуте отдал результативную передачу на Родри.
25-летний украинец стал чемпионом Англии в четвертый раз в карьере. В нынешнем сезоне АПЛ он сыграл 15 матчей и отдал 4 голевых передачи.
"Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии в восьмой раз.
После награждения Зинченко завернул чемпионский кубок в украинское знамя и не смог сдержать слез.
-
15 мая лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог обыграть в Лондоне "Вест Гэм" в 37-м туре Премьер-лиги.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.14
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное