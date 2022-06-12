Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации источника, основным кандидатом на позицию левого защитника является игрок "Челси" Маркос Алонсо. В клубе рассчитывают, что лондонцы отпустят его без особых проблем, но как кандидатуру рассматривают Зинченко.

Украинца порекомендовал бывший игрок "Манчестер Сити" Ферран Торрес, выступающий сейчас за "Барселону". В испанском топ-клубе с особым интересом относятся к кандидатуре Александра Зинченко.

Украинским футболистом интересуются английские "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Вест Хэм" и "Вулвергемптон". Также есть интерес из Италии. Речь идет о "Наполи" и "Интере".

Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 25 миллионов евро. В этом сезоне Александр Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз в карьере. На счету 25-летнего универсала 15 матчей и отдал 4 голевых передачи.