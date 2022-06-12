Зинченко близок к трансферу в "Барселоне"
Испанская "Барселона" рассматривает кандидатуру украинца Александра Зинченко на позицию левого защитника
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации источника, основным кандидатом на позицию левого защитника является игрок "Челси" Маркос Алонсо. В клубе рассчитывают, что лондонцы отпустят его без особых проблем, но как кандидатуру рассматривают Зинченко.
Украинца порекомендовал бывший игрок "Манчестер Сити" Ферран Торрес, выступающий сейчас за "Барселону". В испанском топ-клубе с особым интересом относятся к кандидатуре Александра Зинченко.
Украинским футболистом интересуются английские "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Вест Хэм" и "Вулвергемптон". Также есть интерес из Италии. Речь идет о "Наполи" и "Интере".
Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 25 миллионов евро. В этом сезоне Александр Зинченко стал чемпионом Англии в четвертый раз в карьере. На счету 25-летнего универсала 15 матчей и отдал 4 голевых передачи.
В "Манчестер Сити" Александр Зинченко играет на позиции левого защитника.
Контракт Зинченко с "Сити" действует еще два года.
- 15 мая стало известно, что английский Манчестер Сити собирается купить испанского левого защитника Марка Кукурелью.
- "Ман Сити" не прочь продать Александра Зинченко , если получит солидное предложение.
- Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов рассмотреть предложения от других клубов , если ему предложат место в полузащите.
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