Об этом сказал бывший командующий британской армией полковник Ричард Кэмп, пишет The Telegraph .

"В то время как европейцы слепо утоляли свой голод дешевой российской энергией, Путин годами готовил для них стратегическую ловушку. Его финансирование, дезинформация и агенты влияния в экологическом движении увеличили зависимость от России, сыграв решающую роль в предотвращении добычи сланцевого газа в Европе, а также в прекращении Германией ядерной энергетики под сильным влиянием партий зеленых, возникших из финансируемого Москвой антиядерного движения в 1980-х гг. Мастер политической и экономической войны, а также пропаганды, Путин имел целью как экономическую выгоду России, так и получение политического влияния в подобных ситуациях", - считает Кэмп.

Он отмечает, что война может перейти в фазу "глубокой заморозки", а страны-союзники Украины начнут давить на президента Владимира Зеленского.

По его предположению, Запад хочет свести к минимуму экономический ущерб из-за санкций. Страны-союзники Украины значительно сократили потребление газа среди бытовых потребителей, а также цены на газ могут сильно взлететь. Это вызовет массовое недовольство избирателей, что может вынудить политиков пересмотреть свою поддержку Украины и жесткие санкции против России.

"Путин знает, как усилить давление до тех пор, пока европейские страны не сдадутся, в том числе путем полного отключения энергоснабжения. С этой нависшей над их головами угрозой он будет манипулировать прекращением огня на саммите G20 в ноябре, заявив, что мир может наступить, если он удержит Донбасс, Крым и захваченную им территорию вдоль южного побережья Украины", – пояснил британский военный.

9 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Украине не выгодны переговоры с Россией.

15 августа вышло интервью с главой МИД Дмитрием Кулебой, в котором он рассказал, как проходили его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 марта в Анталье.

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