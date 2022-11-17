Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на встрече "Рамштайна-7", информирует РБК-Украина.

"Мы предоставили Украине огромное количество зимнего снаряжения. России будет сложно завезти то снаряжение, которое им нужно для активной войны зимой", – сказал Остин.

Он отметил, что группа "Рамштайн" сыграла немаловажную роль в обеспечении военного потенциала Украины. Страны-члены контактной группы также помогают учить украинских военных, как использовать предоставленное оборудование. К тому же, сейчас многие страны ищут способы помочь Украине защитить себя на длительный срок.

Кроме того, по его мнению, Вооруженные силы Украины вряд ли дадут противнику продержаться этой зимой.

"Я думаю, что украинцы продолжат оказывать давление. А ситуация на поле боя будет динамично меняться. Дать России отдохнуть и перевооружиться – это ошибка. Я не верю, что они допустят ее", - добавил шеф Пентагона.

Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.

О том, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины, также заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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