Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Зимой ВСУ продолжат оказывать значительное давление на армию РФ, - министр обороны США

Зимой ВСУ продолжат оказывать значительное давление на армию РФ, - министр обороны США

17 ноября, 2022 четверг
02:51
Новости Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что зимой значительное преимущество на фронте будут украинцы – они значительно лучше оснащены и подготовлены

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сообщил на встрече "Рамштайна-7", информирует РБК-Украина.

"Мы предоставили Украине огромное количество зимнего снаряжения. России будет сложно завезти то снаряжение, которое им нужно для активной войны зимой", – сказал Остин.

Он отметил, что группа "Рамштайн" сыграла немаловажную роль в обеспечении военного потенциала Украины. Страны-члены контактной группы также помогают учить украинских военных, как использовать предоставленное оборудование. К тому же, сейчас многие страны ищут способы помочь Украине защитить себя на длительный срок.

Кроме того, по его мнению, Вооруженные силы Украины вряд ли дадут противнику продержаться этой зимой.

"Я думаю, что украинцы продолжат оказывать давление. А ситуация на поле боя будет динамично меняться. Дать России отдохнуть и перевооружиться – это ошибка. Я не верю, что они допустят ее", - добавил шеф Пентагона.

  • Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.
  • Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.
  • О том, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины, также заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
літак НАТО
16 ноября, 2022 среда
Самолет НАТО отследил попавшую по территории Польши ракету - CNN
президент Польщі Анджей Дуда
16 ноября, 2022 среда
В Беларуси заявили, что Польша готовится к наступлению на Россию и РБ
ракетний удар по рівненщині
16 ноября, 2022 среда
В ISW выяснили, почему РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине именно 15 ноября
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 ноября
02:24
Международный паралимпийский комитет приостановил членство России и Белоруссии
01:57
"Спасибо партнерам за поддержку и новые инициативы", - Резников об итогах встречи в "формате Рамштайн"
01:29
В аэропортах Москвы и Петербурга введен максимальный уровень террористической угрозы
01:07
Сергей Згурец
Есть признаки, что у россиян иссякают ракеты, - военный аналитик Сергей Згурец
01:02
Россия проиграла в стратегическом, тактическом и оперативном плане – генерал Милли о войне в Украине
00:38
Польша отменила консультации с НАТО из-за падения ракеты на пограничные с Украиной, - Моравецкий
00:17
Оккупанты обстреляли Купянск во время эксгумации: погибла женщина, ранен страж порядка
00:17
ПВО, артиллерия, боеприпасы и зимнее снаряжение от шести стран: Пентагон об итогах "Рамштайна"
2022, среда
16 ноября
23:15
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украинские системы ПВО умеют предварять коварные действия врага. Колонка Сергея Згурца
22:57
Игорь Коломойский
Журналисты выяснили, что Коломойский стоит за четырьмя компаниями, которые отсудили 40% Полтавского ГОКа 20 лет спустя
22:35
Эксклюзив
Герои Украины. "Есть желание дать россиянам по зубам, чтобы они откатились в свои степи", – воин 24 "королевской" бригады Иван Билык
22:34
Хмельницкая АЭС
МАГАТЭ: На Хмельницкой АЭС остановились оба энергоблока, на Ровенской - один
22:22
Аптеки, почта, банки и коммуникации: Зеленский рассказал, как на Николаевщину и Херсонщину возвращается нормальная жизнь
22:09
Зеленский провел заседание Ставки. Военные представили все данные об инциденте в Польше
22:06
Кинотеатр
Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на российских телеканалах
21:58
Эксклюзив
Только ракета, переделанная из комплекса С-300 в баллистическую, могла вызвать такие разрушения, как в Польше, - военный аналитик Гетьман
21:47
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 ноября
21:39
Рамзан Кадыров
СБУ объявила Рамзана Кадырова в розыск: санкция статьи предусматривает от 10 лет до пожизненного заключения
21:30
Футболисты МЮ ждут, что Роналду уйдет из клуба, боссы нашли ему замену
21:13
Волонтер Игорь Лаченков собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ
20:57
Иранские дроны-камикадзе "Шахед" могут собирать в Таджикистане, - таджикский оппозиционер
20:51
Канада
Канада ввела санкции против производителей иранских дронов-камикадзе
20:10
Белый дом признал, что Россия ответственна за инцидент с ракетой в Польше
20:07
Защита украинского неба является приоритетом на "Рамштайн-7", – Резников
20:02
OPINION
Сон разума в путинской стране фейков
20:01
Зеленский объяснил, почему не предупредил украинцев о начале полномасштабной войны. Ему предлагали эвакуировать Киев
19:56
После скандала с хвалебными песнями о России в Лавре архимандрит Захария собрался бежать в Германию, - СМИ
19:54
В Чехии выставили на аукцион скульптуру Путина на унитазе, деньги пойдут на дрон для Украины
19:43
Чехия Украина
Чехия планирует провести подготовку 4 тыс. украинских военных
19:34
Оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 человек из поселка в Луганской области
19:30
Эксклюзив
Павел Климкин
Союзники боятся поднимать ставки, и Путин использует их слабость, - Климкин
19:29
Зеленский не сомневается, что в Польше упала не украинская ракета
19:24
За сутки оккупанты нанесли 2 авиационных и 3 ракетных удара, обстреливали населенные пункты из РСЗО
19:12
ВСУ поразили 4 склада, пункты управления и военную технику россиян, ликвидировали и ранили по меньшей мере 50 оккупантов
19:10
Суд арестовал акции 5 облэнерго, которые контролирует российская организация "Лужники" в Украине
19:06
В ПСЖ задержки с зарплатой. Мбаппе разочарован, - L'Equipe
18:59
Зеленский обсудил с делегацией Всемирного банка восстановление украинской инфраструктуры
18:55
ВСУ уничтожили железнодорожный мост на Запорожье, который использовали оккупанты
18:51
Россия ввела чрезвычайное положение и эвакуировала жителей одного из хуторов в Белгородской области
18:45
"Чистокровная европейка" из Италии Донателла ди Чезаре осуждает военную поддержку Украины и санкции против России
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV