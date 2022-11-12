Зимой путинская армия будет самой слабой, – военный эксперт Грант

Об этом сказал британский военный эксперт, полковник Глен Грант в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

По его мнению, Путин спешит воевать, потому что понимает, что времени у него очень мало.

"Я волнуюсь за то, чтобы ВСУ зимой не перестали воевать должным образом. Потому что именно зимой путинская армия будет самой слабой, потому что орки и солдаты зомби-апокалипсиса не захотят воевать, когда на улице минус 10 или минус 15. И именно тогда украинская армия будет сильнейшей по сравнению с русским", - отметил Грант.

Он считает, что зима – это возможность победить их.

"Мы не можем дать им время медля, время на подготовку большего количества людей, большего количества техники, время на получение оборудования из Северной Кореи, ведь Северная Корея имеет миллионную армию, а это значит, что у них есть много оборудования, которое они могут передать России. Поэтому мы не должны допустить, чтобы у них было это время. Сейчас время имеет решающее значение и Путину хорошо об этом известно", - подытожил эксперт.