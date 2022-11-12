Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Зимой путинская армия будет самой слабой, – военный эксперт Грант
Эксклюзив

Зимой путинская армия будет самой слабой, – военный эксперт Грант

12 ноября, 2022 суббота
17:15
война с Россией

Зимой Вооруженные силы Украины будут сильнее по сравнению с российской армией, именно поэтому нужно продолжать воевать должным образом

Об этом сказал британский военный эксперт, полковник Глен Грант в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Эспрессо".

По его мнению, Путин спешит воевать, потому что понимает, что времени у него очень мало.

"Я волнуюсь за то, чтобы ВСУ зимой не перестали воевать должным образом. Потому что именно зимой путинская армия будет самой слабой, потому что орки и солдаты зомби-апокалипсиса не захотят воевать, когда на улице минус 10 или минус 15. И именно тогда украинская армия будет сильнейшей по сравнению с русским", - отметил Грант.

Он считает, что зима – это возможность победить их.

"Мы не можем дать им время медля, время на подготовку большего количества людей, большего количества техники, время на получение оборудования из Северной Кореи, ведь Северная Корея имеет миллионную армию, а это значит, что у них есть много оборудования, которое они могут передать России. Поэтому мы не должны допустить, чтобы у них было это время. Сейчас время имеет решающее значение и Путину хорошо об этом известно", - подытожил эксперт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Военные новости
деоккупация Украины
Читайте также:
російські військові
10 ноября, 2022 четверг
Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
Укрнафта
10 ноября, 2022 четверг
Завод Укртатнафты разрушен, Укрнафта недоинвестирована в течение 15 лет, там мало интересного, - директор группы "А-95" Куюн о национализации предприятий
11 ноября, 2022 пятница
В Кремле на фоне отхода войск РФ от Херсона отметили, что хотят мирных переговоров с Украиной
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 ноября
18:03
На фото Дмитрий Кулеба
Эстония передаст Украине генераторы для преодоления энергетических проблем, - Кулеба
17:45
Эрдоган заявил, что "Запад и США безгранично нападают на Россию"
17:36
Депардье закрывает свой продюсерский центр в России
17:36
Протез украинских разработчиков попал на обложку Time
17:08
США снимают с консервации танки M1A1 Abrams: что известно
17:01
Порошенко на восточном фронте: освободили Херсон - освободим Донецк, Луганск, Крым и каждый лоскуток украинской земли
16:45
Эксклюзив
В Мариуполе оккупанты отправляют работников завода строить фортификационные сооружения в Херсонской области, - депутат горсовета Забавин
16:41
"Олешки следующие". В Одессе беженцы из Херсона празднуют освобождение города
16:41
Германия выделила 225,6 млн евро помощи бывшей дочерней компании Газпрома. Евросоюз это одобрил
16:33
Эксклюзив
Стремоусов – пример кадрового голода гауляйтеров и показатель нехватки предателей в Украине, - российский оппозиционер Яковенко
16:19
Эксклюзив
Без новых обстрелов зимой отключения света будут на том же уровне, без коллапса, - эксперт по энергетике Омельченко
16:18
Свет
С наступлением морозов периоды отключения света в Киеве могут длиться дольше
15:59
РФ предупредила Турцию, что не будет впускать в Азовское море загруженные за границей суда
15:38
Над разминированием Херсона работают 10 групп взрывотехников
15:19
Россияне похитили из музеев Херсонщины 15 тыс. экспонатов
15:04
В Краматорске возобновляется движение автобусов
14:36
В Херсоне не хватает продуктов и лекарств, но гумгрузы уже заезжают в город, – советник мэра
14:31
Эксклюзив
Иран не собирается предоставлять столько ракет и так быстро, как просила РФ, – военный эксперт Грант
14:28
Устанавливать временные ограничения на действие "зернового коридора" неправильно, - Эрдоган
14:11
"Это два разных человека": самый влиятельный промоутер мира рассказал о деградации Ломаченко
14:10
Жозеп Боррель
"Инфраструктуру Евросоюза пора переоборудовать для быстрых перевозок военной техники на восток", - Боррель
14:07
В Херсон вернулось украинское телевидение и радио, - Госспецсвязи
13:47
Эксклюзив
Трещина между Путиным и российской армией углубляется, – оппозиционный политик Яковенко
13:44
Министр обороны Британии Уоллес дал совет простым россиянам после побега РФ из Херсона
13:35
Китай осуществил успешный запуск метеорологического спутника Yunhai-3
13:33
На фото Михаил Подоляк
"Русский мир" умер в Херсоне, - Подоляк
13:20
СБУ задержала мужчину, который готовил фейковые материалы для ток-шоу Соловьева
13:08
Реджеп Эрдоган
Эрдоган пообещал осуществить новую попытку уговорить Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным
12:42
россия дипломат
Минобороны России заявило, что заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет
12:40
Олаф Шольц
Канцлер Германии анонсировал новый пакет санкций ЕС против Ирана
11:52
В New York Times назвали возможные направления дальнейшего наступления ВСУ
11:52
G20
Мировые лидеры откажутся от общего фото на G20 из-за присутствия Лаврова, - The Guardian
11:47
Эксклюзив
Не менее 10 тысяч российских военных осталось на правом берегу Днепра, - военнослужащий ВСУ Сазонов
11:35
Два корабля с выключенными датчиками прошли возле "Северных потоков" за несколько дней до утечки газа - СМИ
11:24
Мелинда Симмонс
"Мы живем и работаем среди героев": посол Британии поприветствовала освобождение Херсона
11:00
Курс валют на 12 ноября: евро продолжает дорожать в обменниках
10:57
Переформировал медицинскую систему под военные нужды РФ: СБУ объявила подозрение главе Минздрава Крыма
10:39
электроэнергиия
Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве и 8 областях
10:38
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Путин готовится вешать ярлыки за поражение на Шойгу. Война между башнями кремля на марше, - военный эксперт Черник
10:37
Эксклюзив
За сутки на восточном направлении враг потерял несколько рот личного состава, - Череватый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV