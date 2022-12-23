Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллинне.

"Мы продолжаем поддерживать Украину. И сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы", - сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

По его словам, в новом пакете будут зимняя полевая форма, средства индивидуальной защиты, а также дроны. Министр не назвал сумму, в которую оценивается принятый пакет помощи.

Певкур добавил, что с начала вторжения Эстония уже передала Украине военную помощь на сумму более 1 млрд евро.

9 декабря из Эстонии в Украину отправили 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb