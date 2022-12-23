Зимняя форма, средства защиты, дроны: Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине
Правительство Эстонии утвердило предоставление Украине нового пакета военной помощи, в который войдут дроны, зимняя форма и средства индивидуальной защиты для ВСУ
Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции в Таллинне.
"Мы продолжаем поддерживать Украину. И сегодня мы приняли решение о новом пакете помощи для украинских военнослужащих. Пакет в основном касается индивидуального снаряжения, потому что это то, о чем конкретно нас попросили украинцы", - сказал глава оборонного ведомства Эстонии.
По его словам, в новом пакете будут зимняя полевая форма, средства индивидуальной защиты, а также дроны. Министр не назвал сумму, в которую оценивается принятый пакет помощи.
Певкур добавил, что с начала вторжения Эстония уже передала Украине военную помощь на сумму более 1 млрд евро.
- 9 декабря из Эстонии в Украину отправили 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.
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