Зимняя форма, снаряжение, боеприпасы: что входит в новый пакет военной помощи Украине от Эстонии
Эстонское правительство утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Зимняя форма, снаряжение и боеприпасы прибудут в страну в ближайшее время
Об этом сообщила премьер Эстонии Кая Каллас.
"Эстония только что утвердила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнюю форму, снаряжение и боеприпасы. Мы доставим их быстро", - отметила она.
Кроме того, Каллас призвала международное сообщество ускорить поставки помощи Украине.
"Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - подчеркнула она.
Известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак уже поблагодарил Эстонию за оказанную помощь.
- 8 октября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может использовать мужчин, которые сейчас бегут от мобилизации, как "следующее оружие" в своей гибридной войне против Европы. Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии с "освобождениями" своих граждан.
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