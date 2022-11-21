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Зимняя форма и артснаряды: Украина получит от Литвы помощь

21 ноября, 2022 понедельник
23:16
Мир

Украина получит от Литвы боеприпасы до 155 мм артиллерии. Выполнят в течение месяца и контракт с производителями зимней одежды для украинских воинов

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в фейсбуке.

"По ближайшей военной поддержке уже решено - будут переданы боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155-мм артиллерии", - сказал он.

Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракты с производителями на восстановление этих запасов. По его словам, будет больше поддержки, но они не могут объявить обо всем.

Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинской армии.

А еще литовский министр анонсировал подписание контрактов на 2023 год с бизнесом, производящим необходимую Украине военную технику. По его словам, если производители готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал.

"Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что если что, будут танки, сданные украинцам за наш счет", - отметил Анушаускас.

Литва также расширит курсы военной подготовки для 1500 украинских солдат. Не будут учитывать текущие военные, которые проходят обучение.

  • Ранее стало известно, что литовцы приобрели для Украины морской дрон за $250 000, беспилотник назвали "PEACE Дец", это наименование набрало больше голосов.
  • 21 ноября стало известно, что Литва решила пока не передавать Украину зенитный ракетный комплекс NASAMS, но поделится боеприпасами для немецкой гаубицы PzH 2000.

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Экономика
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