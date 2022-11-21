Зимняя форма и артснаряды: Украина получит от Литвы помощь
Украина получит от Литвы боеприпасы до 155 мм артиллерии. Выполнят в течение месяца и контракт с производителями зимней одежды для украинских воинов
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в фейсбуке.
"По ближайшей военной поддержке уже решено - будут переданы боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155-мм артиллерии", - сказал он.
Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракты с производителями на восстановление этих запасов. По его словам, будет больше поддержки, но они не могут объявить обо всем.
Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинской армии.
А еще литовский министр анонсировал подписание контрактов на 2023 год с бизнесом, производящим необходимую Украине военную технику. По его словам, если производители готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал.
"Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что если что, будут танки, сданные украинцам за наш счет", - отметил Анушаускас.
Литва также расширит курсы военной подготовки для 1500 украинских солдат. Не будут учитывать текущие военные, которые проходят обучение.
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