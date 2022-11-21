Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в фейсбуке.

"По ближайшей военной поддержке уже решено - будут переданы боеприпасы для крайне необходимой на фронте 155-мм артиллерии", - сказал он.

Агентство оборонных ресурсов Минобороны заключило контракты с производителями на восстановление этих запасов. По его словам, будет больше поддержки, но они не могут объявить обо всем.

Также в течение месяца будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для украинской армии.

А еще литовский министр анонсировал подписание контрактов на 2023 год с бизнесом, производящим необходимую Украине военную технику. По его словам, если производители готовы и смогут увеличить свой производственный потенциал.

"Литва также внесет свой вклад в международный фонд финансирования тяжелой бронетехники, ее производства или модернизации и приобретения. Так что если что, будут танки, сданные украинцам за наш счет", - отметил Анушаускас.

Литва также расширит курсы военной подготовки для 1500 украинских солдат. Не будут учитывать текущие военные, которые проходят обучение.

Ранее стало известно, что литовцы приобрели для Украины морской дрон за $250 000, беспилотник назвали "PEACE Дец", это наименование набрало больше голосов.

21 ноября стало известно, что Литва решила пока не передавать Украину зенитный ракетный комплекс NASAMS, но поделится боеприпасами для немецкой гаубицы PzH 2000.

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