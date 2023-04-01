Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в твиттере.

По данным аналитиков, командование Валерия Герасимова оккупационной армией характеризовалось попыткой начать большое зимнее наступление с целью расширить контроль над всей территорией украинского Донбасса.

"Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по нескольким направлениям вдоль фронта на востоке Украины российские силы достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "долевой мобилизации".

"Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы в должности начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства России", - отметили в разведке Великобритании.