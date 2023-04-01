Зимнее наступление Герасимова потерпело провал, - британская разведка
Зимняя кампания наступления российской армии под руководством Валерия Герасимова продолжалась 80 дней и потерпела неудачу. РФ удалось добиться незначительного успеха ценой десятков тысяч жертв среди своих солдат
Об этом говорится в отчете минобороны Великобритании в твиттере.
По данным аналитиков, командование Валерия Герасимова оккупационной армией характеризовалось попыткой начать большое зимнее наступление с целью расширить контроль над всей территорией украинского Донбасса.
"Через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по нескольким направлениям вдоль фронта на востоке Украины российские силы достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "долевой мобилизации".
"Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы в должности начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства России", - отметили в разведке Великобритании.
- 30 марта в минобороны Британии сообщили , что российское командование хочет развернуть мобилизационную кампанию дополнительных 400 тыс. военных: однако для их боевой мощи не хватает техники и боеприпасов.
- Британская разведка сообщила , что РФ Россия потеряла под Авдеевкой большую часть танкового полка.
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