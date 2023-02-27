Об этом информирует Наталья Диденко .



Дожди или снег какие-нибудь существенные - вряд ли, антициклон с центром над Великобританией Hazal своим мощным авторитетным влиянием будет блокировать осадки.

Разве что ночью на востоке пройдет мокрый снег – будет капостить юго-восточный атмосферный фронт.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-западный, умеренный, подчас порывистый.

Температура воздуха в ближайшую ночь составит -1-5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +1+5 градусов, на юге Украины ожидается +4+9, в Крыму до +12 градусов.

Между прочим, днем 27 февраля, в Ялте уже +19, в Севастополе +20, Симферополе +18, Донецке +14, Луганске +15, Херсоне +13, Николаеве +11 градусов.

А например, в Виннице, Ивано-Франковске, Хмельницком, Белой Церкви -1 градус со снегом.

В Киеве завтра зима приветливо помахает ручкой: ночью –2-4 градуса, днем потеплеет до +2 градусов. Осадков во вторник не будет, может быть, даже солнце пробьется.

Начало марта не сулит серьезных синоптических форс-мажоров - ночью будет подмораживать, днем будет теплеть, периодические осадки, все нормально, ранняя весна как ранняя весна.