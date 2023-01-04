Новогодняя ночь, почти в два часа мы с женой сидим в узком коридорчике, подальше от опасных окон, пережидая воздушную тревогу. Только отпраздновали, только собрались укладываться спать, как над домом с отвратительным жужжанием пролетел иранский дрон, а затем со стороны Киева начали греметь мощные взрывы.

– Зима тревоги нашей, – говорю, – когда-то у Стейнбека был такой роман. А теперь это о нас…

Зима тревоги нашей, без снега, с неуместным теплом; прислушиваясь к взрывам, мы тихо переговариваемся, что будет обидно, если начнут просыпаться деревья, а потом ударят морозы, и весь будущий урожай погибнет. Зима наших воздушных тревог, укрытий в подземных переходах и бомбоубежищах, в подвалах и погребах, всюду, где нет смертоносного неба; зима с многочисленными и долгими отключениями электричества, с возвращением ковида, с ракетными обстрелами и атаками дронов. Обе наши кошки, Ирис и Пират, тоже не спят, пристроились у наших ног. На этот раз они удивительно спокойно выдерживают звуки взрывов, в начале войны в ужасе прятались за шкафами и долго потом боялись выходить во двор, под угрожающее небо.

– Наверное, они стали взрослыми, вот и не боятся…

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Зима тревоги нашей ночной, новогодней, с пустыми улицами вокруг, без радостных возгласов и салютов, потому что салюты запрещены, многие соседи выехали за границу, спасаясь сами и спасая своих детей от нападений российских гадов. Если мы доживем до утра и выйдем на улицу, нас не встретят красочные россыпи конфетти и скомканные упаковки от петард и хлопушек, как это было все предыдущие годы. Деточий праздник, как называет его моя мама, остался без детей. У наших детей отобрали праздники, у некоторых из них отобрали и само детство, убив родителей, забрав родной дом и землю; некоторых из детей лишили самой жизни.

Если мы доживем до утра и выйдем на улицу, нас не встретят красочные россыпи конфетти и скомканные упаковки от петард и хлопушек, как это было все предыдущие годы. Деточий праздник, как называет его моя мама, остался без детей

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Не забудьте, что это сделали российские палачи. Ни в этом году, ни в следующем, никогда не забудьте и не простите.

Зима нашей тревоги, когда мы сознательно отказываемся строить самые простые планы на будущее. Сейчас главное – пережить день, продержаться ночь. У жены высокая температура, вместо того чтобы лечь в постель, она вынуждена полночи сидеть в коридоре, страдая от взрывов. Так что планировать будем потом, когда дождемся утра…

– …и мирного неба над головой! – в один голос отвечали продавщицы из соседней "Форы" на мое вчерашнее поздравление. Это было нереально давно, как в предыдущей жизни. Во время обстрелов время останавливается. Для некоторых – навсегда.

Я выхожу во двор, невольно втягивая голову в плечи. В соседней девятиэтажке светится много окон, несмотря на такой поздний час. И светятся они не потому, что люди беззаботно пьют шампанское, поздравляя родных и друзей с наступлением Нового года, а потому, что продолжается зима тревоги нашей и под ногами вздрагивает земля от взрывов, и мужчины успокаивают больных, испуганных женщин, а женщины успокаивают испуганных детей, тайком думая: "Лучше было бы уехать отсюда".

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В соседней девятиэтажке светится много окон, несмотря на такой поздний час. И светятся они не потому, что люди беззаботно пьют шампанское, поздравляя родных и друзей с наступлением Нового года, а потому, что продолжается зима тревоги нашей и под ногами вздрагивает земля от взрывов, и мужчины успокаивают больных, испуганных женщин, а женщины успокаивают перепуганных детей, тайком думая: "Лучше было бы уехать отсюда"

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Это тревожный свет. И все же, глядя в черное небо, я все равно верю, что мы доживем не только до следующего утра, но до утра, когда вражеские силы покинут нашу страну, навсегда, когда террориста Путина найдут, как он и завещал, мокрого и мертвого, на полу нужника, когда мы будем праздновать наши новые годы по-настоящему, не в подвалах и бомбоубежищах, а на просторных, прекрасных улицах и площадях наших городов. Это будет праздник победы, и впервые в жизни эти слова не кажутся мне слишком пафосными и перегруженными идеологическими коннотациями, потому что победа будет по-украински. Ибо мы выстрадаем ее, выборем, вырвем из кровавых лап осатаневших чудовищ, решивших завести свое дикарское и животное прошлое в нашем человеческом настоящем и будущем. Вслед за зимой тревоги нашей обязательно придет зима нашей радости, дорогие мои братья и сестры, украинцы. На безлюдных улицах снова будут звонкие детские голоса, легкий хрустальный смех маленьких принцев и принцесс, которого мы так давно не слышали. Верить в это меня побуждают не так обнадеживающие новости в интернете, как малозаметные, однако действенные, вещие знаки и приметы – скажем, табличка возле парикмахерской, где мелом написаны часы работы, а в конце – "Слава ВСУ!". Или уже традиционный сбор "на Байрактар" в кафе. Или сине-желтые флаги на балконах и подворьях, что тридцать лет назад казалось немыслимым. Изменилось поведение людей, изменилась манера общения. Мы все почувствовали теперь, что такое настоящая, не плакатная солидарность: от фермера с Черниговщины, который в начале вторжения бесплатно раздавал людям молоко, до девочки, которая улыбаясь, благодарит меня за принесенные банки для окопных свечей. Мы все знаем, что значит быть украинцами, быть непокоренными, быть.

С этими светлыми мыслями отправляемся спать. Сигнал отбоя воздушной тревоги раздастся еще нескоро.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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