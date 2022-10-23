Зима протестует стойкость народов
Это будет не столько война армий, сколько противостояние выносливости гражданских и политиков
Осталось несколько недель до замедления боевых действий. И завершение этого очередного этапа войны.
Следующий этап – зима, протестующая стойкость народов. Это будет не столько война армий, сколько противостояние выносливости гражданских и политиков. Гражданских обществ и частного бизнеса. Систем: автократии и демократии. То, что окажется сильнее, в лучшей форме выйдет из зимы.
И дальше, где-то в конце февраля, Россия будет планировать новое наступление. Клуб автократов – модель поддержки России и повышение турбулентности.
Это будет не столько война армий, сколько противостояние выносливости гражданских и политиков.
Каковым будет этот этап, никто не сможет вам сказать. А те, кто делают вид, что знают, — мягко говоря, манипулируют.
Он будет зависеть от того, как мир переживет зиму, и какой новый мир встретит весна 2023 года.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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