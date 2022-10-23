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Война с Россией: хроника
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OPINION

Зима протестирует стойкость народов

Агия Загребельская
23 октября, 2022 воскресенье
16:21
Мнение

Это будет не столько война армий, сколько противостояние выносливости гражданских и политиков

Осталось несколько недель до замедления боевых действий. И завершение этого очередного этапа войны.

Следующий этап – зима, которая протестирует стойкость народов. Это будет не столько война армий, сколько противостояние выносливости гражданских и политиков. Гражданских обществ и частного бизнеса. Систем: автократии и демократии. То, что окажется сильнее, в лучшей форме выйдет из зимы.

И дальше, где-то в конце февраля, Россия будет планировать новое наступление. Клуб автократов – модель поддержки России и повышение турбулентности.

Это будет не столько война армий, сколько противостояние выносливости гражданских и политиков.

Каким будет этот этап, никто не сможет вам сказать. А те, кто делают вид, что знают, — мягко говоря, манипулируют.

Он будет зависеть от того, как мир переживет зиму, и какой новый мир встретит весна 2023 года.

Источник

Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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